Про це в ефірі 24 каналу сказав російський політолог Андрій Зубов. Він наголосив, що в України є величезна міжнародна підтримка.

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"А в Росії ніякої допомоги немає. Лише Білорусь. Навіть Китай боїться допомагати Росії, коли, може, й хотів би, але боїться", – сказав Зубов.

Росія не має виходу

Політолог вважає, що у цій ситуації російська політична еліта розуміє, що виходу з цієї ситуації немає. Зазначив, що єдиний варіант – перемога, але її не передбачають.

За словами Зубова, важка війна на виснаження – це катастрофа економіки й, можливо, через тиждень-два Росія піде на поступки. Окупанти намагатимуться всіма силами досягти того, щоб Крим був російським, а Донбас незалежним або автономним.

Все залежить від волі України, якщо вона на це не погодиться, то думаю, що тоді російській владі буде дуже важко,

– заявив Зубов.

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