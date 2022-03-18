Про це в ефірі 24 каналу сказав російський політолог Андрій Зубов. Він зазначив, що наразі росіяни бояться санкцій і в ажіотажі купують цукор.

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"Однак проблема з цукром буде не останньою, яка може виникнути після введення санкцій. Насправді це катастрофа рубля і втрата роботи для великої кількості людей, що працюють у західних компаніях", – розповів Зубов.

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За словами політолога, росіяни кажуть, що коли піде Volkswagen, то вони самі випускатимуть такі автомобілі. Проте Зубов вважає – цього не робитимуть, бо немає багатьох запчастин і не буде. Зараз через це зупинився навіть завод ВАЗ, де випускають "Жигулі".

"Поки зарплати ще всім платять, але в умовах, коли Захід закрив ресурси Росії, довго це тривати не може. Крім того, не треба забувати, що війна сама по собі – це дуже дороге задоволення. Це не лише смерті людей, руйнування міст, а й величезні гроші, – розповів Зубов.

Він додав, що Росія не має звідки брати гроші. Натомість Україні допомагає весь світ.

Мої колеги, які є вільними економістами, кажуть, що більше ніж на 2 – 3 місяці навряд вистачить ресурсів утримувати економіку Росії. Що буде потім – сказати важко,

– наголосив Зубов.

Політолог сказав, що, можливо, люди почнуть жити значно гірше і їхня довіра до режиму теж почне зменшуватися, але реакція може бути й іншою.

Зубов про ситуацію в Росії: дивіться відео