Об этом в эфире 24 канала сказал российский политолог Андрей Зубов. Он отметил, что россияне боятся санкций и в ажиотаже и покупают сахар.

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"Однако проблема с сахаром будет не последней, которая может возникнуть после введения санкций. На самом деле это крушение рубля и потеря работы для большого количества людей, работающих в западных компаниях", – рассказал Зубов.

В России нет источников дохода

По словам политолога, россияне говорят, что когда уйдет Volkswagen, они сами будут выпускать такие автомобили. Однако Зубов считает – этого не будут делать, потому что нет многих запчастей и не будет. Сейчас из-за этого остановился даже завод ВАЗ, где выпускают "Жигули".

"Пока зарплаты еще всем платят, но в условиях, когда Запад закрыл ресурсы России, долго это продолжаться не может. Кроме того, не нужно забывать, что война сама по себе – это очень дорогое удовольствие. Это не только смерти людей, разрушение городов, но и огромные деньги, – рассказал Зубов.

Он добавил, что у России нет откуда брать деньги. В то же время Украине помогает весь мир.

Мои коллеги, являющиеся свободными экономистами, говорят, что больше чем на 2 – 3 месяца вряд ли хватит ресурсов удерживать экономику России. Что будет потом – сказать тяжело,

– подчеркнул Зубов.

Политолог сказал, что, возможно, люди начнут жить значительно хуже и их доверие к режиму тоже начнет уменьшаться, но реакция может быть и другой.