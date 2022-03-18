Об этом в эфире 24 канала рассказал эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий. По его словам, сейчас есть проблема поставки устойчивого человеческого ресурса в вооруженные силы России.

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"К тому же мы видим, что они меняют тактику на более жесткую по отношению к гражданскому населению. Это тоже симптом того, что не все у них так хорошо, как им бы хотелось", – сказал Козий.

Россияне боятся

Военный эксперт отметил, есть моменты, свидетельствующие о рассредоточении крупных колонн оккупантов. Они пытаются прятаться в лесах, за определенными складками местности. Козий сказал, что это значит – россияне начали бояться.

Это потребует от нас более серьезной работы, связанной со своевременной разведкой и уничтожением тех или иных объектов. Высокоточное оружие здесь все более и более необходимо,

– отметил Козий.