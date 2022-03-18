Про це в ефірі 24 каналу розповів експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій. За його словами, наразі є проблема постачання сталого людського ресурсу в збройні сили Росії.

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"До того ж ми бачимо, що вони змінюють тактику на більш жорстку у стосунку до цивільного населення. Це теж симптом того, що не все в них так добре, як їм би хотілося", – сказав Козій.

Росіяни бояться

Військовий експерт зазначив, є моменти, які свідчать про розосередження великих колон окупантів. Вони намагаються ховатися в лісах, за певними складками місцевості. Козій сказав, що це означає – росіяни почали боятися.

Це вимагатиме від нас серйознішої роботи, пов'язаної зі своєчасною розвідкою і знищенням тих чи інших об'єктів. Високоточна зброя тут все більш і більш необхідна,

– зазначив Козій.

Він пояснив, коли забезпечуємо повітря, то повинні врахувати, що наземна зброя потрібна задля того, щоб ці розосереджені об'єкти ліквідовувати. Козій наголосив, що треба переходити на нову тактику – знищення ворога з тилу.