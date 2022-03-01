Об этом глава государства рассказал в интервью CNN и Reuters. Он уверен, что мы более успешны в этой войне, потому что нам есть что защищать.

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А что они делают здесь? Они даже не понимают наше государство, не знают этих улиц, людей. Они не понимают нашу философию, стремление и то, какие мы люди. Они ничего здесь не знают,

– сказал Зеленский.

Он убежден, что оккупантов послали сюда убивать и умирать. Поэтому мы и сильнее на своей земле и будем сильнее.

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