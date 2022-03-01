Про це глава держави розповів в інтерв'ю CNN та Reuters. Він упевнений, що ми більш успішні в цій війні, бо нам є що захищати.

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А що вони роблять тут? Вони навіть не розуміють нашу державу, не знають ці вулиці, людей. Вони не розуміють нашу філософію, прагнення і те, які ми люди. Вони нічого тут не знають,

– сказав Зеленський.

Він переконаний, що окупантів послали сюди вбивати і вмирати. Тому ми й сильніші на своїй землі і будемо сильніші.

"Ми сильніші, хоч їх і вдвічі, втричі, а то й уп'ятеро більше за нас", – сказав він.



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