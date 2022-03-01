Про це глава держави розповів в інтерв'ю CNN та Reuters. При цьому, зазначив Зеленський, не потрібно було дозволити ворогу бути готовим до нашої реакції.

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Ми не хотіли розповідати всім, що ми готуємось, – президент

Тому мені не дуже подобалось, що треба розповідати всім, що ми готуємось. Ось подивіться: тут ми будемо діяти так, а отут – так. Друга частина, як ми готуємось: це умови, заплати військовим. На все потрібні були гроші і на це мала працювати економіка нашої держави,

– зазначив президент Зеленський.

Він наголосив, що все це викликало паніку і могло вилитись у дестабілізацію. А коли є загроза війни, а вона в Україні з 2014 року, то не потрібно боятись, а потрібно боротись. Тому, каже Зеленський, держава робила все, аби будувати економіку.

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