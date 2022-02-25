Обращение "Слуги народа"

Нардепы отмечают, что, несмотря на циничную полномасштабную атаку России, Украина не капитулирует. В то же время каждый защищает свою землю и работает на оборону.

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Особого уважения заслуживают наши мощные Вооруженные силы, ведь они – настоящие герои.

Мы просим быть собранными и в любой ситуации действовать без паники. Поддерживать друг друга и работать вместе на отпор агрессии. Наше спокойствие и взвешенность наших решений помогают нашим защитникам против оккупантов,

– обратились "слуги" к украинцам.

Также нардепы добавили, что мониторят ситуацию в регионах Украины и в курсе всех событий. Граждан просят фильтровать информацию, ведь информационная война России против Украины также в разгаре. Важно не помогать врагу и не распространять фейки.

Читайте только проверенные источники – информацию государственных органов, украинских СМИ. Не потребляйте инфопродукты сомнительного качества от анонимных телеграм-каналов и россиян,

– подчеркнули в "Слуге народа".

О ситуации в Украине оперативно сообщает президент Владимир Зеленский в своих обращениях. "Холодный разум. Горячее сердце. Вера в Украину. Спокойствие. Уверенность", – такие залоги нашей победы назвали "слуги".

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Текст публикации партии "Слуга народа":

Второй день масштабной войны. Каждый видит своими глазами происходящее. Мы не молчим. Мы не капитулируем. Вся страна работает. Вся страна защищается.

Вооруженные силы Украины мощные и самоотверженные. Они – наши герои, настоящие герои.

Мы просим быть собранными и в любой ситуации действовать без паники. Поддерживать друг друга и работать вместе на отпор агрессии. Наше спокойствие и взвешенность наших решений помогают нашим защитникам против оккупантов.

Врать не будем – война есть. Правда и мир на нашей стороне.

Наша команда мониторит и в курсе всех событий. Как и все вокруг. Просим фильтровать информацию, которую читаете. И тем более ту, которую распространяете. Много фейков, а будет еще больше, потому что это оружие нашего врага.

Поэтому читайте только проверенные источники. Информацию государственных органов, украинских СМИ. Не потребляйте инфопродукты сомнительного качества от анонимных телеграм-каналов и россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский обращается к нам откровенно и каждый день держит нас в курсе ситуации. Без лишнего пафоса. Честно. Как оно есть.

Люди по всему миру выходят на площади, чтобы выразить свою солидарность с Украиной и украинским народом.

Холодный ум. Горячее сердце. Вера в Украину. Спокойствие. Уверенность.

Все будет Украина.

Слава Украине!