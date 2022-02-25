Обращение "Слуги народа"
Нардепы отмечают, что, несмотря на циничную полномасштабную атаку России, Украина не капитулирует. В то же время каждый защищает свою землю и работает на оборону.
К теме Действовать могут и обычные люди, – Зеленский сказал, что можно сделать в каждой стране Европы
Особого уважения заслуживают наши мощные Вооруженные силы, ведь они – настоящие герои.
Мы просим быть собранными и в любой ситуации действовать без паники. Поддерживать друг друга и работать вместе на отпор агрессии. Наше спокойствие и взвешенность наших решений помогают нашим защитникам против оккупантов,
– обратились "слуги" к украинцам.
Также нардепы добавили, что мониторят ситуацию в регионах Украины и в курсе всех событий. Граждан просят фильтровать информацию, ведь информационная война России против Украины также в разгаре. Важно не помогать врагу и не распространять фейки.
Читайте только проверенные источники – информацию государственных органов, украинских СМИ. Не потребляйте инфопродукты сомнительного качества от анонимных телеграм-каналов и россиян,
– подчеркнули в "Слуге народа".
О ситуации в Украине оперативно сообщает президент Владимир Зеленский в своих обращениях. "Холодный разум. Горячее сердце. Вера в Украину. Спокойствие. Уверенность", – такие залоги нашей победы назвали "слуги".
Текст публикации партии "Слуга народа":
Второй день масштабной войны. Каждый видит своими глазами происходящее. Мы не молчим. Мы не капитулируем. Вся страна работает. Вся страна защищается.
Вооруженные силы Украины мощные и самоотверженные. Они – наши герои, настоящие герои.
Мы просим быть собранными и в любой ситуации действовать без паники. Поддерживать друг друга и работать вместе на отпор агрессии. Наше спокойствие и взвешенность наших решений помогают нашим защитникам против оккупантов.
Врать не будем – война есть. Правда и мир на нашей стороне.
Наша команда мониторит и в курсе всех событий. Как и все вокруг. Просим фильтровать информацию, которую читаете. И тем более ту, которую распространяете. Много фейков, а будет еще больше, потому что это оружие нашего врага.
Поэтому читайте только проверенные источники. Информацию государственных органов, украинских СМИ. Не потребляйте инфопродукты сомнительного качества от анонимных телеграм-каналов и россиян.
Президент Украины Владимир Зеленский обращается к нам откровенно и каждый день держит нас в курсе ситуации. Без лишнего пафоса. Честно. Как оно есть.
Люди по всему миру выходят на площади, чтобы выразить свою солидарность с Украиной и украинским народом.
Холодный ум. Горячее сердце. Вера в Украину. Спокойствие. Уверенность.
Все будет Украина.
Слава Украине!