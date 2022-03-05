Об этом советник Офиса Президента рассказал в эфире 24 канала. Он подчеркнул, что сопротивление украинского народа победило врага.

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Победа будет закономерной, – Арестович

"Главный наш успех – то, что мы сейчас полностью сломали план врага (Путина – 24 канал)", – заявил Алексей Арестович.

Советник Офиса Президента сказал, что говорится о системном успехе военно-политического руководства, армии, наших медиа и всего народа.

Ответный успех абсолютно закономерен и победа будет закономерной. Россияне официально признают, что не способны оккупировать Украину и не смогут этого делать.

"То есть жителям временно оккупированных территорий мы можем сказать, что мы их вернем. Просто от того, как они там сопротивляются и как мы воюем здесь, зависит, когда они (оккупанты – 24 канал) уйдут", – сказал Алексей Арестович.

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