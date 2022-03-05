Про це радник Офісу Президента розповів в ефірі 24 каналу. Він наголосив, що опір українського народу переміг ворога.

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Перемога буде закономірною, – Арестович

"Головний наш успіх – те, що ми зараз повністю зламали план ворога (Путіна – 24 канал)", – заявив Олексій Арестович.

Радник Офісу Президента сказав, що мовиться про системний успіх воєнно-політичного керівництва, армії, наших медіа та всього народу.

Відповідний успіх абсолютно закономірний і перемога буде закономірною. Росіяни офіційно визнають, що не здатні окупувати Україну і не зможуть цього робити.

"Тобто жителям тимчасово окупованих територій ми можемо сказати, що ми їх повернемо. Просто від того, як вони там чинять опір і як ми воюємо тут, залежить, коли вони (окупанти – 24 канал) підуть", – сказав Олексій Арестович.

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