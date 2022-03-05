Про це в ефірі 24 каналу розповів радник Офісу Президента Олексій Арестович. Він додав, що продовжують мужньо триматися: Харків, Чернігів, Охтирка, Суми.

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Сумчани поховали елітний підрозділ

Водночас Арестович підкреслив, що у всій Сумській області окупанти змогли захопити тільки одне місто – Тростянець.

А я нагадую, що на Сумщину наступав елітний підрозділ окупантів, який вже похоронений на її полях. Це зробили сумчани,

– заявив Арестович.

Тричі герої

Він також зазначив, що безумовно всі, хто захищає Україну, або іншими способами долучається до цього – герої. Однак люди, які тримають Чернігів, Сумщину, Охтирку, Харків і Маріуполь – тричі герої.

Будучи напівоточеними – вони просто знищують російські війська, не даючи їм просуватися,

– зауважив Арестович.