Про це в ефірі 24 каналу розповів радник Офісу Президента Олексій Арестович. Він додав, що продовжують мужньо триматися: Харків, Чернігів, Охтирка, Суми.
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Сумчани поховали елітний підрозділ
Водночас Арестович підкреслив, що у всій Сумській області окупанти змогли захопити тільки одне місто – Тростянець.
А я нагадую, що на Сумщину наступав елітний підрозділ окупантів, який вже похоронений на її полях. Це зробили сумчани,
– заявив Арестович.
Тричі герої
Він також зазначив, що безумовно всі, хто захищає Україну, або іншими способами долучається до цього – герої. Однак люди, які тримають Чернігів, Сумщину, Охтирку, Харків і Маріуполь – тричі герої.
Будучи напівоточеними – вони просто знищують російські війська, не даючи їм просуватися,
– зауважив Арестович.