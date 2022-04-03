Враги несут безумные потери в Украине. С начала войны наши бойцы уже ликвидировали около 18 тысяч оккупантов.

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Украинские защитники способны уничтожить зло

Залужный рассказал, что он поддерживает постоянный контакт с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

"Во время сегодняшнего телефонного разговора поделился оценками оперативной обстановки и отметил потребности Вооруженных Сил для успеха оборонной операции", – отметил главнокомандующий ВСУ.

Также он искренне поблагодарил Милли за поддержку и защиту демократии. Залужный отметил, что украинские защитники уже доказали, что они борются и будут бороться за свободу, демократию и право жить в цивилизованном мире, который сегодня защищают.

Мы способны при поддержке Запада уничтожить зло, ведь не хотим повторения в Европе сценариев, которые есть в Украине: убийства женщин и детей, разрушения инфраструктуры. У человечества есть шанс на мирную жизнь,

– заметил генерал.

Главнокомандующий ВСУ надеется, что весь мир это понимает. Он подытожил, что украинские защитники готовы довести дело уничтожения зла до конца.

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