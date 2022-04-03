Президент Владимир Зеленский отметил, что народ может пройти самые сложные испытания благодаря искренней и постоянной поддержке, сплоченности и вниманию ближнего. Также эти добродетели помогут прогнать врага, который в разы больше, сообщает 24 канал.

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Зеленский рассказал об освобождении территорий от захватчиков

Президент отметил, что украинские защитники и защитницы продолжают возвращать контроль над общинами в Киевской и Черниговской областях.

Все больше украинских национальных флагов во временно оккупированных районах. Вооруженные Силы Украины не отпускают захватчиков без боя. Наносятся огневое поражение. Уничтожают всех, к кому дают возможность дотянуться наши возможности,

– заметил Зеленский.

По его словам, оборону на восточном направлении и Донбассе усиливают, ведь защитникам известно, что оккупанты имеют резервы для усиления давления на Востоке.

"В чем цель российских войск? Они хотят захватить и Донбасс, и юг Украины. В чем наша цель? Защитить нас, нашу свободу, нашу землю и наших людей. Делать все для защиты", – добавил глава государства.

Зеленский отметил, что героический Мариуполь продолжает удерживать значительную часть вражеских сил. Благодаря сопротивлению, мужеству и стойкости украинских городов защитники получили неоценимое время, позволяющее ломать тактику оккупантов и ослаблять их возможности.

"К сожалению, Украина так и не получила пока достаточно современных западных противоракетных систем. Не получила самолетов. Не получила того, что могли предоставить партнеры. Могли – и еще могут!", – добавил президент.

Зеленский подытожил, что каждая российская ракета, ударившая по украинским городам, каждая бомба, сброшенная на взрослых или детей, лишь добавляют черной краски до того, как в истории опишут всех, от кого зависело решение, помогать ли Украине с современным оружием.

Смотрите обращение Владимира Зеленского:

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