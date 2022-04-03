Президент Володимир Зеленський зазначив, що народ може пройти найскладніші випробування завдяки щирій та постійній підтримці, згуртованості й увазі до ближнього. Також ці чесноти допоможуть прогнати ворога, який є у рази більшим, повідомляє 24 канал.

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Зеленський розповів про звільнення територій від загарбників

Президент зазначив, що українські захисники й захисниці продовжують повертати контроль над громадами в Київській та Чернігівській областях.

Дедалі більше українських національних прапорів у районах, які були тимчасово окуповані. Збройні Сили України не відпускають загарбників без бою. Завдаються вогневого ураження. Знищують усіх, до кого дають змогу дотягнутися наші можливості,

– зауважив Зеленський.

За його словами, оборону на східному напрямку та Донбасі посилюють, адже захисникам відомо, що окупанти мають резерви для посилення тиску на Сході.

"У чому ціль російських військ? Вони хочуть захопити і Донбас, і південь України. В чому наша мета? Захистити нас, нашу свободу, нашу землю і наших людей. Робити все для захисту", – додав глава держави.

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Дивіться звернення Володимира Зеленського:

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