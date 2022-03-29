Об этом он рассказал в интервью изданию Coffee or Die, отметив, что в настоящее время Вооруженные Силы Украины нуждаются прежде всего в истребителях и системах противовоздушной и противоракетной обороны.

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Основные нужды украинской армии

По словам Буданова, Украина готова к продолжительной борьбе против российских захватчиков.

Мы стоим и можем долго стоять. Мы к этому готовы. Мы освободим все временно оккупированные территории Украины,

– отметил он.

Глава разведки отмечает, что нам необходима помощь стран, которые могут предоставить необходимую технику.

Нам нужны серьезные системы противовоздушной и противоракетной обороны, артиллерийские системы калибра 155 миллиметров и более, а также боевая авиация,

– сказал он в интервью.

Буданов объяснил, что украинская армия нуждается в истребителях пятого поколения , поскольку у российских оккупантов есть большое количество истребителей четвертого поколения, в несколько раз превосходящих силы и способности украинской авиации.

Он заверил, что украинцы победят Россию в любом случае, но вопрос только во времени и техническом обеспечении. И если западные партнеры предоставят современное вооружение, о котором просит украинская сторона, то украинцы скорее остановят наступление российских войск и обеспечат мир в регионе.

Ранее Ермак рассказал , что к победе Украину приближают 2 фактора – устойчивость и техника, в частности Javelin, Stinger, Mark-19.