Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил на своем онлайн-брифинге. Он считает, что Россия нервно отреагировала на идею нового праздника в Украине – Дня Украинской Государственности.
К теме У Лаврова полыхает: говорит, что Украина присвоила День Крещения Руси
Кулеба: приватизирует Россия, а не Украина
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина собралась "приватизировать День Крещения Руси". Лавров также пошутил, что, "возможно, скоро будет решено господином Зеленским, что и Новый год можно праздновать только в Украине".
Кулеба ответил, что это ожидаемая реакция и стоит относиться к этому спокойно.
Украине, в отличие от вас, не нужно ничего приватизировать, потому что мы были на своей земле тысячу лет, поэтому так и остаемся на ней. Это вы приходите на чужую землю, пытаясь ее присвоить,
– подчеркнул министр.
Кулеба: Превращение дипломатии в пропаганду
По мнению Кулебы, для всех людей, не лишенных здравого смысла и понимания истории, комментарии министра иностранных дел России являются исторически некорректными.
"Вы пытаетесь присвоить чужую историю, чужие блюда, чужую культуру. Украина была, есть и будет. Указ президента Украины просто зафиксировал этот факт. Попытки Москвы как исторической периферии называться центром – не новы. Они были сотни лет назад, но факт остается фактом. Киев – это столица украинского государства, который был с самого начала столицей древней Руси", – рассказал чиновник.
Стоит прочитать Лавров объяснил, почему Россия не может выполнять минские соглашения
Министр также добавил, что Украине не привыкать к манипулятивному отношению России к истории. "Очень неприятно видеть очередное превращение дипломатии в пропаганду в исполнении российских дипломатов", – отметил Кулеба.
День Украинской Государственности: самое главное
- Владимир Зеленский 24 августа 2021 года подписал указ о праздновании Дня Украинского Государства.
- Точкой отсчета для праздника президент считает День Крещения Киевской Руси-Украины.
- В этот день также почитается память выдающегося государственного деятеля и святого равноапостольного князя Киевского Владимира Великого.
- День Украинской Государственности будут праздновать ежегодно 28 июля. Это будет государственным выходным.