Но вот заканчивается четвертый месяц войны. И более-менее очевидно, что фантазии оказались далеки от реальности.

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Володе никто ничего не должен

Восточные партнеры по сути открыто говорят: "Эта война – твоя личная авантюра. Мы ничего не должны тебе, Володя".

Китай хочет договариваться с американцами, а не воевать. Он выполняет западные санкции, а Россию рассматривает как источник дешевых ресурсов.

Казахстан не признает псевдореспублики на Донбассе, а его лидер отказывается принимать ордена из рук российского президента.

Президент Казахстана "отшил" Путина / Фото Getty Images

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Союзников нет

Путин смотрит по сторонам и не видит союзников. Отвернулись все, он в полной изоляции.

Над Россией повисло тягостное молчание, которое прерывает лишь Рамзан Кадыров, который на ломаном русском шипит: "Предатели!"

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