Глава государства высказал свое мнение, выступая на сессии Wall Street Journal CEO Council Summit. Он убеждает, что в вопросе прекращения огня должно быть такое же желание России относительно этого, но его пока нет, сообщает 24 канал.

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Когда обе стороны хотят прекращения огня, они это делают. С Россией мы это проходили за прошлые годы на контактной линии на Донбассе. С ними оно так, к сожалению, не работает. Говорят, что договариваются, а потом нарушают эти договоренности,

– сказал Зеленский.

По его словам, сейчас вопрос о нарушении доверия к россиянам не стоит, есть только прекращение огня.

Зеленский о Мариуполе

Глава государства, как меткий пример цены договоренностей с Россией, привел обстрелы Мариуполя во время эвакуации.

Говорится, что нужно прекратить огонь для освобождения гражданских, это операция совместная с ООН. Даже в тот момент, когда людей вывозили, все равно там стреляют и идет бомбардировка. Во время любой паузы, когда это возможно сбросить ту или иную бомбу разного характера, запрещенную,

– говорит Зеленский.

Он отметил, что подобная интенсивность бомбардировки со стороны России продолжается и увеличивается. Эти факты можно констатировать круглосуточно и даже привести количество зафиксированных нарушений и бомб.

Постоянного прекращения огня быть не может

Президент констатировал, что не может сказать, кто будет соблюдать эту тишину и верифицировать ее. Возможно, это может произойти, когда будет разговор на уровне лидеров стран.

"Если у нас будет встреча с президентом Путиным, тогда к этому времени будет режим прекращения огня. В противном случае тогда просто не будет встречи. Возможно, мы с ним договоримся лично, потому что он лично должен брать на себя обязательства по прекращению огня. Желательно, чтобы они были публичными, и тогда мы можем верить в это", – пояснил Зеленский.

В то же время, он признал, что режим прекращения огня не означает, что он будет и российские войска останутся там, где они сейчас стоят.

Замороженного конфликта не будет

Президент заверил, что этот конфликт держать на стадии заморозки не удастся.

Мы не пойдем на это. Я пришел в президенты, когда были Минск-1, Минск-2 и соответствующие нарушаемые документы. Это значит, что они не были серьезными. Тем не менее были договоренности на бумаге и в том или ином виде это был такой замороженный конфликт. Я против, поэтому такого документа у нас точно не будет,

– заявил глава государства.

Он подчеркнул, что Украина не вышла из минских договоренностей. Это сделал Путин 24 февраля и сказал об этом публично. Начал военную спецоперацию, хотя это война и полномасштабное вторжение. Зеленский заверил, что больше в такое дипломатическое болото Украина точно не пойдет.

Что говорит президент о переговорах

Глава государства заявил, что группы общаются на уровне переговорщиков, как это было в Турции. Тогда встречались представители стран. Их миссией было обсудить те или иные пункты подготовки встречи или будущих договоренностей между странами.

"Но это только общение и скажу откровенно, что я в такие договоренности не очень верю. Считаю, что важно говорить, но пока президент России не поставит свою подпись или не подпись, а скажет официально о чем-то, то я не вижу веса у таких договоренностей", – подытожил Зеленский.

Последние новости с фронта

Украинские защитники продолжают надежно удерживать оборону. Об этом свидетельствуют значительные потери врага и его сдерживание. Следовательно, ВСУ сообщили, что удалось ликвидировать 5 вражеских бронетранспортеров вместе с российскими оккупантами.

Хорошие новости сообщила и 93 ОМБр "Холодный Яр". Ее бойцы кошмарят россиян на юге Харьковской области. Они умело ликвидировали вражескую БМП-3, которая после этого уже никуда и никогда не уедет.

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