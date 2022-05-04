Видео своей работы холодноеровцы обнародовали в соцсетях. Они отметили: сюжет – недолгий, но очень оптимистичный.

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В БМП попали прицельными выстрелами

Боевая машина пехоты российских военных попыталась скрыться от наших военных за деревьями. Однако игра "в прятки" очевидно не удалась. Холодноярцы несколько раз попали в БМП-3, из которой сразу повалил столб пламени и черный густой дым.

В комментариях украинцы благодарят воинов за профессиональную работу и эффективную оборону Родины. Люди отмечают, что гордятся смелостью и отвагой холоднояровцев и просят их прежде всего – беречь себя.

Смотрите видео уничтожения вражеской техники в Харьковской области:

Какие свежие потери врага

Утром 4 мая Генштаб ВСУ обнародовал новую информацию о потерях врага. Так, государство-агрессор с 24 февраля потеряло в войне в Украине 24 500 военных. Только за сутки это количество увеличилось на 300 человек.

Какие потери врага в технике:

Танков – 1077.

Боевых бронированных машин – 2 610.

Артиллерийских систем – 491.

РСЗО – 163.

Средств ПВО – 81.

Самолетов – 194.

Вертолетов – 155.

Автомобильной техники и автоцистерн – 1867.

Кораблей и катеров – 10.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 303.

Специальной техники – 38.

Крылатых ракет – 87.

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Как ВСУ уничтожают вражеские войска: последние новости

В Запорожской области украинские военные уничтожили более сотни россиян. Их тела были доставлены в Горловку. Известно, что все они были военнослужащими 1-го армейского корпуса.

Только за сутки на Юге наши защитники уничтожили полсотни оккупантов. Также украинцам удалось ликвидировать многие вражеские техники и 7 складов с боеприпасами.

Над Донбассом Воздушные силы ВСУ уничтожили 1 крылатую ракету и 3 беспилотника "Орлан-10".

А на Востоке за предыдущие сутки украинские бойцы ликвидировали 40 захватчиков. Наши артиллеристы ударили по скоплению вражеской техники, а также попали в склад боеприпасов.

Узнайте в видео: новые потери врага по состоянию на 4 мая