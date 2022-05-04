Видео своей работы холодноеровцы обнародовали в соцсетях. Они отметили: сюжет – недолгий, но очень оптимистичный.
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В БМП попали прицельными выстрелами
Боевая машина пехоты российских военных попыталась скрыться от наших военных за деревьями. Однако игра "в прятки" очевидно не удалась. Холодноярцы несколько раз попали в БМП-3, из которой сразу повалил столб пламени и черный густой дым.
В комментариях украинцы благодарят воинов за профессиональную работу и эффективную оборону Родины. Люди отмечают, что гордятся смелостью и отвагой холоднояровцев и просят их прежде всего – беречь себя.
Смотрите видео уничтожения вражеской техники в Харьковской области:
Какие свежие потери врага
Утром 4 мая Генштаб ВСУ обнародовал новую информацию о потерях врага. Так, государство-агрессор с 24 февраля потеряло в войне в Украине 24 500 военных. Только за сутки это количество увеличилось на 300 человек.
Какие потери врага в технике:
- Танков – 1077.
- Боевых бронированных машин – 2 610.
- Артиллерийских систем – 491.
- РСЗО – 163.
- Средств ПВО – 81.
- Самолетов – 194.
- Вертолетов – 155.
- Автомобильной техники и автоцистерн – 1867.
- Кораблей и катеров – 10.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 303.
- Специальной техники – 38.
- Крылатых ракет – 87.
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Как ВСУ уничтожают вражеские войска: последние новости
- В Запорожской области украинские военные уничтожили более сотни россиян. Их тела были доставлены в Горловку. Известно, что все они были военнослужащими 1-го армейского корпуса.
- Только за сутки на Юге наши защитники уничтожили полсотни оккупантов. Также украинцам удалось ликвидировать многие вражеские техники и 7 складов с боеприпасами.
- Над Донбассом Воздушные силы ВСУ уничтожили 1 крылатую ракету и 3 беспилотника "Орлан-10".
- А на Востоке за предыдущие сутки украинские бойцы ликвидировали 40 захватчиков. Наши артиллеристы ударили по скоплению вражеской техники, а также попали в склад боеприпасов.
Узнайте в видео: новые потери врага по состоянию на 4 мая