Відео своєї роботи холодноярівці оприлюднили у соцмережах. Вони зазначили: сюжет – недовгий, проте дуже оптимістичний.

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У БМП влучили прицільними пострілами

Бойова машина піхоти російських військових спробувала сховатись від наших військових за деревами. Проте гра "у хованки" очевидно не вдалась. Холодноярці кілька разів поцілили у БМП-3, з якої одразу повалив стовп полум'я та чорний густий дим.

У коментарях українці дякують воїнам за професійну роботу та ефективну оборону Батьківщини. Люди наголошують, що пишаються сміливістю та відвагою холодноярівцям і просять їх передусім – берегти себе.

Дивіться відео знищення ворожої техніки на Харківщині:

Які свіжі втрати ворога

Вранці 4 травня Генштаб ЗСУ оприлюднив нову інформацію про втрати ворога. Так держава-агресорка з 24 лютого втратила у війні в Україні 24 500 військових. Лише за добу ця кількість збільшилась на 300 осіб.

Які втрати ворога у техніці:

  • Танків – 1 077.
  • Бойових броньованих машин – 2 610.
  • Артилерійських систем – 491.
  • РСЗВ – 163.
  • Засобів ППО – 81.
  • Літаків – 194.
  • Гелікоптерів – 155.
  • Автомобільної техніки й автоцистерн – 1 867.
  • Кораблів і катерів – 10.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 303.
  • Спеціальної техніки – 38.
  • Крилатих ракет – 87.

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