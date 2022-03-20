Жители города записали эмоциональное видеообращение, пронизанное любовью к Украине и ВСУ. Они подчеркнули, что гордятся своими героями и верят в них.

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Мариупольцы заметили, что знают, что о них не забыли. Они с нетерпением ждут момента, когда Вооруженные Силы Украины смогут освободить их от враждебной оккупации.

Мы ждем вас. Мы точно знаем, что вы о нас не забыли,

– подчеркнули они.

Горожане добавили, что гордятся своей армией и тем, что украинцы.