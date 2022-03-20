Мешканці міста записали емоційне відеозвернення, просякнуте любов'ю до України за ЗСУ. Вони наголосили, що пишаються своїми героями й вірять в них.

До теми У сусідній камері когось катували, було чутно крики, – мер Мелітополя про полон

Маріупольці зауважили, що знають, що про них не забули. Вони з нетерпінням чекають моменту, коли Збройні Сили України зможуть звільнити їх від ворожої окупації.

Ми чекаємо на вас. Ми точно знаємо, що ви про нас не забули,

– наголосили вони.

Містяни додали, що гордяться своєю армією і тим, що українці.