Врятували мера Мелітополя з полону 17 березня завдяки домовленостям.

До теми Хлопець витримав, як витримуємо ми всі, – Зеленський про мера Мелітополя, який вже на свободі

Іван Федоров розповів, що фізично над ним не знущались, проте чинили психологічний тиск.

Вони мене руками не чіпали, але повірте, що 7 людей зі зброєю достатньо, щоб переконливо довести свою позицію. А в сусідній камері когось катували, були чутні ті крики, які точно психологічно тиснуть так, що це абсолютно можна порівняти з тиском, тортурами й так далі,

– зазначив посадовець.

За його словами, обміняли його не з першого разу. В той день окупанти возили мера Мелітополя в автомобілі 7 годин з мішком на голові та ставили низку вимог. Зокрема, вони хотіли отримати заяву про звільнення Федорова, щоб натомість призначити своїх.

Додамо, що мера Мелітополя Івана Федорова вдалося обміняти на дев’ятьох молодих полонених російських солдатів-строковиків. Деталі обміну – читайте за посиланням.

До теми – Перше звернення мера Мелітополя Федорова після звільнення: