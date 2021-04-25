В Белом доме выразили соболезнования Ираку из-за трагедии в больнице Ибн аль-Хатиб. В результате пожара 25 апреля там погибли более 80 пациентов, зараженных коронавирусом.

На сайте Белого дома обнародовали скорбное заявление помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

Заметьте Трагедия в больнице Багдада: главу Минздрава отстранили, властям дали 24 часа на расследование

Мы в трауре из-за людей, погибших в результате пожара в больнице Ибн аль-Хатиба в Багдаде. Мы поддерживаем связь с иракскими официальными лицами и предлагаем помощь,

– подчеркнул Салливан.

Между тем премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадхими поручил властям страны в течение 24 часов предоставить первые результаты расследования трагедии.

Пожар в больнице Багдада: что известно