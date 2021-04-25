Мы в трауре: США готовы помочь Ираку из-за пожара в больнице Багдада
В Белом доме выразили соболезнования Ираку из-за трагедии в больнице Ибн аль-Хатиб. В результате пожара 25 апреля там погибли более 80 пациентов, зараженных коронавирусом.
Источник:Белый дом
На сайте Белого дома обнародовали скорбное заявление помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.
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Мы в трауре из-за людей, погибших в результате пожара в больнице Ибн аль-Хатиба в Багдаде. Мы поддерживаем связь с иракскими официальными лицами и предлагаем помощь,
– подчеркнул Салливан.
Между тем премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадхими поручил властям страны в течение 24 часов предоставить первые результаты расследования трагедии.
Пожар в больнице Багдада: что известно
- Пожар в ковидной больнице Багдада вспыхнул в ночь с 24 на 25 апреля.
- В огне погибли 82 пациента, еще более 100 – получили травмы.
- Главп гражданской обороны Ирака Кадхим Бохан признался, что огонь вспыхнул в отделении больницы, "предназначенном для легочной реанимации".
- Премьер Мустафа аль-Казими назвал пожар"нарушением национальной безопасности Ирака".
- На время расследования трагедии министра здравоохранения Ирака отстранили от должности.
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