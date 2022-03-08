Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, информирует 24 канал. По ее словам, Россия именно сейчас пытается "наказывать" Украину за ее европейский выбор, за Революцию Достоинства.

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Сейчас выбор ЕС – решающий, – Верещук

"Мы конечно ожидаем того, чего Европа пока не может дать – это закрытие неба над Украиной. Но мы имеем и политические решения, которых ждем – это вступление Украины в Евросоюз. Мы хотим, более того, мы требуем, чтобы нас немедленно приняли в Европейский союз", – заявила Верещук.

Сейчас стоит исторический и решающий выбор – готов ли ЕС стерпеть, стыдливо опустив глаза, не принять Украину, а главное украинцев, отметила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Если ЕС снова даст заднюю, если они скажут, что это процесс, который продлится год, а возможно – два, и снова начнут повторять ту же мантру – это нанесет непоправимый вред нашим отношениям,

– сказала Ирина Верещук.

Заметьте, что Европейский союз может рассмотреть заявку Украины на вступление уже 10–11 марта. Вероятно, это произойдет на неформальном заседании в Париже.

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