Первые сообщения о намерении присоединить Украину к единой электросети ЕС появились еще 28 февраля – тогда говорилось, что на это понадобится несколько недель. 8 марта еврокомиссар сообщил, что присоединение состоится уже в ближайшее время, передает нардеп Алексей Гончаренко.

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Почему это важно

Синхронизация украинской электросети с европейской ENTSO-E на фоне военной агрессии России станет историческим решением, которое поможет Украине в войне против оккупантов и будет еще одним шагом в направлении уменьшения влияний страны-агрессора на территории Украины.

Такая интеграция поможет не только побороть оккупантов, но и станет оптимальным решением для будущего – после войны Украина и Европа совместно будут развивать свой энергетический сектор и повысят энергетическую безопасность всех европейских стран.

Добавим, что "Укрэнерго" готовилось к подключению украинской электросети к европейской целых 6 лет. Сейчас синхронизация позволит сохранить устойчивое энергопитание, в частности, военной инфраструктуры и больниц.

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