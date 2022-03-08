Перші повідомлення про намір приєднати Україну до єдиної електромережі ЄС з'явились ще 28 лютого – тоді мовилось, що на це знадобиться кілька тижнів. 8 березня Єврокомісар повідомив, що приєднання відбудеться уже найближчим часом, передає нардеп Олексій Гончаренко.

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Чому це важливо

Синхронізація української електромережі з Європейською ENTSO-E на тлі військової агресії Росії стане історичним рішенням, що допоможе Україні у війні проти окупантів і буде ще одним кроком у напрямку зменшення впливів країни-агресорки на території України.

Така інтеграція допоможе не лише побороти окупантів, але й стане оптимальним рішенням для майбутнього – після війни Україна і Європа спільно розвиватимуть свій енергетичний сектор і підвищать енергетичну безпеку всіх європейських країн.

Додамо, що "Укренерго" готувалось до під'єднання української електромережі до європейської цілих 6 років. Зараз синхронізація дозволить зберегти стійке енергоживлення, зокрема, військової інфраструктури та лікарень.

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