Восемь лет идет война. Восемь проклятых лет. И только 16 дней назад в эту войну включена вся страна. Без исключения. Потому что враг, напавший в 2014 году, решил продвинуться дальше.

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Эти 16 дней изменили вас всех

И имею ли я право это осуждать типа – бл*, ну, где же вы раньше были? – нет. Ой, а почему вы начали заниматься помощью сейчас? – Нет.

Это должно было произойти рано или поздно. Поскольку лишь 10% населения страны тянуло 8 лет фронт, в частности, информационный – вот это истощает. Когда 8 лет страна в состоянии войны создает, например, из русских певцов идолов и героев, и не готова отказаться от употребления русского языка, потому что "челюсть не приспособлена" – вот это действительно то, что раскалывает и бесит.

Новые герои Украины

Но сегодня Герои обрели новые лица для украинцев. И это, наконец, не Моргенштерн и Коля Басков, а – Вооруженные Силы Украины, Нацгвардия, Добровольцы, Волонтеры, Территориальная оборона, люди, которые просто выполняют свою работу на местах, сохраняют спокойствие и не паникуют, – все, кто защищает нас. На всех фронтах.

Вот за эти всего две недели то, что Россия – враг, открылось у большинства украинцев. Нужно было "всего", чтобы война коснулась каждого.

Чтобы у Нади Дорофеевой ассистентка попала под обстрел в Ирпене и потом пряталась от русских солдат.

Чтобы руководительницы "Джи Бар" приняли на 8 год войны волевое решение о закрытии салонов в России – должны были российские "грады" и "пионы" развалить их Киев, где они мирно себе попивали все это время вкусный лате, когда в 2014 году не умолкали сирены карет скорой с ранеными защитниками.

Легко быть филантропом и пацифистом, когда крылатая ракета и авиация бомбит не твой дом. А где-нибудь на востоке. Но. Меньше с тем.

Украинцы – едины

Не распространяйте и не поддавайтесь вражеским нарративам, что мы сами себя как украинцы уничтожим, потому что поссоримся.

Мы прошли 8 лет войны. Ссорились, мирились, плакали, устали, разочаровались, но все равно продолжали е*ашить. Мы все это уже прошли.

Мы будем продолжать делать это дальше, теперь уже все вместе. Потому что мы – украинцы.

Потому что Россия – враг не 16 дней и не 8 лет. Россия – враг с 1169 года.

Мы – сильные. Мужественные. Независимые. Мы проходим тяжелый и болезненный путь преобразований. Мы убиваем в себе малоросса. Мы закаляемся как нация. Нас уже не пугает слово "националист". Ибо националист – это теперь каждый из нас. Мы на победном пути. Теперь!

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