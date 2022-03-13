Вісім років іде війна. Вісім клятих років. І лише 16 днів як в цю війну включена вся країна. Без виключення. Бо ворог, який напав в 2014 році, вирішив просунутися далі.

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Ці 16 днів змінили вас всіх

І чи маю право я це засуджувати типу – бл*, та де ж ви раніше були? – ні. Ой, а чому ви почали займатися допомогою зараз? – Ні.

Це мало статися рано чи пізно. Бо коли 10% населення країни тягне 8 років фронт, зокрема, інформаційний – ось це виснажує . Коли 8 років країна в стані війни створює, наприклад, з російських співаків ідолів і героїв, не готова відмовитися від вживання російської мови, бо "щелепа не пристосована" – ось це дійсно те, що розколює та бісить.

Нові герої України

Але сьогодні Герої здобули нові обличчя для українців. І це, нарешті, не Моргенштерн і Коля Басков, а – Збройні Сили України, Нацгвардія, Добровольці, Волонтери, Територіальна оборона, люди які просто виконують свою роботу на місцях, зберігають спокій та не панікують, всі, хто захищають нас. На всіх фронтах.

Ось за ці всього лише два тижні на те що Росія – ворог, відкрилось у більшості українців. Потрібно було "всього лише", щоб війна торкнулась кожного.

Щоб Наді Дорофєєвої асистентка потрапила під обстріл в Ірпені та ховалась від російських солдат.

Щоб керівниці Джі Бар прийняли на 8 рік війни вольове рішення про закриття салонів в Росії – мали російські "гради" та "піони" налупити їх Київ, де вони мирно собі попивали весь це час смачне лате, коли в 2014 році не замовкали сирени карет швидкої з пораненими Захисниками.

Легко бути філантропом та пацифістом, коли крилата ракета та авіація бомбить не твій будинок. А десь там на сході. Але. Менше з тим.

Українці – єдині

Не поширюйте та не піддавайтесь на ворожі наративи, що ми самі себе як українці знищимо, бо посваримось.

Ми пройшли 8 років війни. Сварились, мирились, плакали, втомлювались, розчарувались, але все одно продовжували є*ашити. Ми це все вже пройшли.

Ми будемо продовжувати робити це далі, тепер вже – всі разом. Бо ми українці.

Бо Росія – ворог не 16 днів і не 8 років. Бо Росія – ворог з 1169 року.

Ми – сильні. Мужні. Незалежні. Ми проходимо важкий і болючий шлях перетворень. Ми вбиваємо в собі малороса. Ми загартовуємося як нація. Нас вже не лякає слово "націоналіст". Бо націоналіст – це тепер кожен з нас. Ми на переможному шляху. Зараз!

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