Народный депутат Ярослав Железняк опубликовал расследование относительно медиагиганта "Мы-Украина". Что известно о канале, кто его спонсирует и какая связь с Офисом Президента – сообщает 24 Канал со ссылкой на расследование "Железного нардепа".

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Что известно о возникновении канала "Мы-Украина"

В расследовании Ярослав Железняк сообщил, что осенью 2022 года в эфир вышел новый канал "Мы-Украина". Официально о его появлении объявил бывший руководитель информационной службы Украины Юрий Сугак. Он также сообщил, что новый канал создала бывшая команда телеканала "Украина24". Сначала вещание запустили только на ютубе, но очень быстро новый канал появился и на телевидении.

К слову, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк запустил ютуб-канал 14 марта 2025 года. Это первое расследование на канале чиновника.

Тогда же в сети опубликовали и структуру собственности "Мы-Украина". Железняк отметил, что здесь можно увидеть действительно много известных журналистов недавно закрытого канала украинского олигарха Рената Ахметова.



Структура собственности "Мы-Украина" / Скриншот видео

Железняк отметил, что наибольшую долю в "Мы-Украина" имеет человек, который не имеет отношения ни к закрытому каналу Ахметова, ни к медиа – политолог Игорь Игоревич Петренко. Именно он имеет наибольшее и решающее влияние в компании, ведь имеет 79,5%. Также Петренко стал директором медиагиганта "Мы-Украина".

19 октября 2022, через 5 дней после запуска канала, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания выдал спутниковую лицензию ООО "Мы-Украина". Уже через 2 недели, 2 ноября, Нацсовет выдал разрешение на вещание в свободном канале цифровом мультиплексе MX-2. Еще через 5 дней, 8 ноября, канал "Мы-Украина" на уровне с другими ведущими телеканалами Украины получил место в едином телемарафоне.

Железняк отметил, что для Петренко это было только начало успеха, ведь уже в апреле 2023 года он приобрел еще одну компанию – ООО "Сендстром", которая специализировалась на добыче песка, но сразу превращается в ООО "Streamline Media". Именно эта компания в октябре 2023 года запустила новый канал "Мы-Украина +". В феврале 2025 года эта же компания стала учредителем еще двух медиа "Мы-Украина FM" и "Медиапространство FM". Железняк предполагает, что эти компании также быстро получат лицензии, но уже – на радио.

Проанализировав уставы вновь созданных компаний, нардеп заметил, что журналисты-владельцы там фактически не имеют права голоса, а решения принимают 2/3 голосов по инициативе директора Игоря Петренко, который имеет 79,5% собственности.

И именно это подрывает доверие к утверждению, что канал создали журналисты, и руководят ими журналист,

– заявил Железняк.

Конфискованное имущество и сотни миллионов гривен из госбюджета

Во время расследования Железняк обратил внимание на то, как журналистам "Мы-Украина" так быстро удалось оборудовать студию для вещания. Нардеп отметил, что, согласно публичным заявлениям, оборудование с закрытого канала Ахметова "Украина24" не отдавали.

Некоторые уголовные дела того времени свидетельствуют о том, что "Мы-Украина", вероятно, стал наследником нескольких каналов, принадлежавших госизменникам. В частности, "4 канала" покойного коллаборациониста Ковалева и телеканала "Наш" пророссийского политика Евгения Мураева,

– сообщил Железняк.

Нардеп сообщил, что имущество "4 канала" арестовал суд по делу ГБР о госизмене. Впоследствии его передали Агентству по розыску и управлению активами (АРМА). По словам Железняка, должны были бы провести конкурс по новому управляющему арестованного имущества, однако суд сам сделал примечание, что имущество передадут Государственному агентству по вопросам кино с разрешением на коммерческое использование.

"Имущества в судебном постановлении было на 419 позиций – это почти на 10 миллионов гривен", – добавил Железняк.

Также источники Железняка сообщили, что на студии "Мы-Украина" есть и дорогостоящее оборудование телеканала "Наш".

Что касается финансирования канала, то Железняк выяснил, что сначала заявлялось, что деньги будут поступать из рекламы и соцсетей, однако очень быстро это изменилось на выделение из госбюджета.

С момента основания канала "Мы-Украина" получил государственных заказов на почти 370 миллионов гривен. Кроме того, государственные предприятия в области энергетики заказали услуги телеканала на еще 30 миллионов гривен.

Расследование о канале "Мы-Украина": смотрите видео

Связи канала

Железняк заявил, что в медиа неоднократно намекали на определенную корреляцию такого успеха с участием представителей власти в создании канала. Однако сам Петренко это всячески опровергает, утверждая, что незнаком с руководителем ОП Андреем Ермаком.

Нардеп со ссылкой на собственные источники и публикации в СМИ утверждает, что между основателем "Мы-Украина" Петренко есть связи с Натальей Лариончевой, которая по данным журналистов, занималась подготовкой к участию в телеэфирах спикеров Офиса Президента, а затем стала неформальной кураторкой этого медийного актива. По информации Железняка, Лариончева длительное время работала в информационном директорате Офиса Президента.

Железняк добавил, что в 2024 году стратегический контроль над медиагруппой "Мы-Украина" передали бизнесмену Тимуру Миндичу, приближенному к ОП, отметил Ярослав Железняк. После этого она начала заказывать медиауслуги в компании "КиноКит", которая связана с Миндичем.

Если посчитать, то это 400 миллионов гривен на "Мы-Украина" до 2025 года, 118 миллионов гривен в этом году в марте, 273 миллионов гривен на "Кинокит" ранее и 101 миллион гривен теперь. Итого это 892 миллионов гривен. Именно столько ребята загнали на свой бизнес,

– резюмировал Железняк.

Вторая часть расследования о медиагиганте: смотрите видео

Ранее Железняк сообщил, что в Украине уменьшат премии чиновникам – они не будут превышать 30% от зарплаты. Сами оклады тоже пересмотрят.