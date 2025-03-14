Народний депутат Ярослав Железняк опублікував розслідування щодо медіагіганта "Ми-Україна". Що відомо про канал, хто його спонсорує та який зв'язок з Офісом Президента – повідомляє 24 Канал з посиланням на розслідування "Залізного нардепа".

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Що відомо про виникнення каналу "Ми-Україна"

У розслідуванні Ярослав Железняк повідомив, що восени 2022 року в ефір вийшов новий канал "Ми-Україна". Офіційно про його появу оголосив колишній керівник інформаційної служби України Юрій Сугак. Він також повідомив, що новий канал створила колишня команда телеканалу "Україна24". Спочатку мовлення запустили лише на ютубі, але дуже швидко новий канал з'явився і на телебаченні.

До слова, нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк запустив ютуб-канал 14 березня 2025 року. Це перше розслідування на каналі посадовця.

Тоді ж у мережі опублікували й структуру власності "Ми-Україна". Железняк наголосив, що тут можна побачити дійсно багато відомих журналістів нещодавно закритого каналу українського олігарха Рената Ахметова.



Структура власності "Ми-Україна" / Скриншот відео

Железняк наголосив, що найбільшу частку в "Ми-Україна" має людина, яка не має відношення ані до закритого каналу Ахметова, ані до медіа – політолог Ігор Ігорович Петренко. Саме він має найбільший та вирішальний вплив у компанії, адже має 79,5%. Також Петренко став директором медіагіганту "Ми-Україна".

19 жовтня 2022 року, за 5 днів після запуску каналу, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення видала супутникову ліцензію ТОВ "Ми-Україна". Вже за 2 тижні, 2 листопада, Нацрада видала дозвіл на мовлення у вільному каналі цифровому мультиплексі MX-2. Ще через 5 днів, 8 листопада, канал "Ми-Україна" на рівні з іншими провідними телеканалами України отримало місце в єдиному телемарафоні.

Железняк зауважив, що для Петренка це був лише початок успіху, адже вже у квітні 2023 року він придбав ще одну компанію – ТОВ "Сендстром", яка спеціалізувала на добуванні піску, але одразу перетворюється на ТОВ "Streamline Media". Саме ця компанія у жовтні 2023 року запустила новий канал "Ми-Україна+". У лютому 2025 року ця ж компанія стала засновником ще двох медіа "Ми-Україна FM" та "Медіапростір FM". Железняк припускає, що ці компанії також швидко отримають ліцензії, але вже – на радіо.

Проаналізувавши статути новостворених компаній, нардеп зауважив, що журналісти-власники там фактично не мають права голосу, а рішення ухвалюють 2/3 голосів за ініціативою директора Ігоря Петренка, який має 79,5% власності.

І саме це підриває довіру до твердження, що канал створили журналісти, і керують ними журналіст,

– заявив Железняк.

Конфісковане майно та сотні мільйони гривень з держбюджету

Під час розслідування Железняк звернув увагу на те, як журналістам "Ми-Україна" так швидко вдалося обладнати студію для мовлення. Нардеп наголосив, що, згідно з публічних заяв, обладнання із закритого каналу Ахметова "Україна24" не віддавали.

Деякі кримінальні справи того часу свідчать про те, що "Ми-Україна", ймовірно, став спадкоємцем кількох каналів, які належали держзрадникам. Зокрема, "4 каналу" покійного колаборанта Ковальова та й телеканалу "Наш" проросійського політика Євгена Мураєва,

– повідомив Железняк.

Нардеп повідомив, що майно "4 каналу" арештував суд за справою ДБР про держзраду. Згодом його передали Агентству з розшуку та управління активами (АРМА). За словами Железняка, мали б провести конкурс щодо нового управителя арештованого майна, проте суд сам зробив примітку, що майно передадуть Державному агентству з питань кіно з дозволом на комерційне використання.

"Майна в судовій ухвалі було на 419 позицій – це на майже 10 мільйонів гривень", – додав Железняк.

Також джерела Железняка повідомили, що на студії "Ми-Україна" є й дороге обладнання телеканалу "Наш".

Що стосується фінансування каналу, то Железняк з'ясував, що спочатку заявлялося, що гроші будуть надходити з реклами та соцмереж, однак дуже швидко це змінилося на виділення з держбюджету.

З моменту заснування каналу "Ми-Україна" отримав державних замовлень на майже 370 мільйонів гривень. Крім того, державні підприємства у галузі енергетики замовили послуги телеканалу на ще 30 мільйонів гривень.

Розслідування про канал "Ми-Україна": дивіться відео

Зв'язки каналу

Железняк заявив, що у медіа неодноразово натякали на певну кореляцію такого успіху з участю представників влади в створенні каналу. Однак сам Петренко це усіляко спростовує, стверджуючи, що незнайомий з керівником ОП Андрієм Єрмаком.

Нардеп з посиланням на власні джерела та публікації у ЗМІ стверджує, що між засновником "Ми-Україна" Петренком є зв'язки з Наталією Ларіончевою, яка за даними журналістів, опікувалася підготовкою до участі в телеефірах спікерів Офісу Президента, а потім стала неформальною кураторкою цього медійного активу. За інформацією Железняка, Ларіончева тривалий час працювала в інформаційному директораті Офісу Президента.

Железняк додав, що у 2024 році стратегічний контроль над медіагрупою "Ми-Україна" передали бізнесмену Тимуру Міндічу, наближеному до ОП, наголосив Ярослав Железняк. Після цього вона почала замовляти медіапослуги в компанії "КіноКіт", яка пов'язана з Міндічем.

Якщо порахувати, то це 400 мільйонів гривень на "Ми-Україна" до 2025 року, 118 мільйонів гривень цьогоріч у березні, 273 мільйонів гривень на "Кінокіт" раніше і 101 мільйон гривень тепер. Разом це 892 мільйонів гривень. Саме стільки хлопці загнали на свій бізнес,

– резюмував Железняк.

Друга частина розслідування про медіагіганта: дивіться відео

Раніше Железняк повідомив, що в Україні зменшать премії чиновникам – вони не перевищуватимуть 30% від зарплати. Самі оклади теж переглянуть.