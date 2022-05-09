Президент рассказал, в чем наше преимущество над врагом. Об этом он сообщил в видеообращении.

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Мы умнее на одну книгу – это учебник по истории Украины. Мы бы не знали горя, если бы все наши враги умели читать и делать правильные выводы,

– сказал Владимир Зеленский.

"Россия начала наступление, наступление на те же грабли. На них наступает нога каждого приходящего на нашу землю оккупанта. Мы пережили разные войны, но все они имели один финал", – отметил он.

Украинский лидер подчеркнул:

нашу землю засевали пули и снаряды, но ни один враг не смог пустить корни.

по нашим полям ездили вражеские колесницы и танки, но это никому не принесло плодов.

в нашем небе летали вражеские стрелы и ракеты, но никому не дано затмить нашу синеву.

нет оков, которые могут сковать наш свободный дух.

нет оккупанта, который сможет прижиться на нашей свободной земле.

нет захватчика, который сможет властвовать над нашим свободным народом.

Рано или поздно мы побеждаем. Хоть орда, хоть нацизм, хоть смесь первого и второго, которую представляет нынешний враг, мы побеждаем, потому что это наша земля,

– указал президент.

"Кто-то воюет за батюшку царя, фюрера, партию и вождя, а мы – за Родину. Мы никогда не воевали против кого-то, мы всегда воюем за себя. За свою свободу, за свою независимость, за свободу своих детей, а значит, победим", – продолжил Владимир Зеленский.

Глава государства добавил, что скоро в Украине будет два дня победы, а у кого-то не останется ни одного.

Вторжение России на территорию Украины