На своей странице в фейсбуке Алексей Резников сообщил о победах украинских военных. Министр отметил, что мы продержались неделю, хотя в этом сомневался весь мир.

Читайте также Оккупанты не могут достичь успеха и обстреливают жилые кварталы крупных городов, – ВСУ

Уничтоженной техникой можно было вооружить несколько армий

В частности министр обороны Украины отметил, что наша армия уничтожила тысячи оккупантов. Такое же количество техники удалось превратить в лом. И, уверяет Резников, ее было бы достаточно, чтобы вооружить армии нескольких стран.

Также он подчеркнул, что возможности Вооруженных Сил Украины растут, ведь ежедневно поступает помощь со всего мира. А бойцы теробороны на многих участках проявили себя блестяще.

Кроме того, украинские воздушные асы уже стали настоящими легендами, а десантники, пехота и артиллерия доказывают, что они – лучшие.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!