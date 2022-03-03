На своїй сторінці у фейсбуці Олексій Резніков повідомив про звитяги українських військових. Міністр наголосив на тому, що ми протрималися тиждень, хоч у цьому сумнівався весь світ.

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Знищеною технікою можна було озброїти кілька армій

Зокрема міністр оборони України наголосив на тому, що наша армія знищила тисячі окупантів. Таку ж кількість техніки вдалося перетворити на брухт. І, запевняє Резніков, її було б достатньо, щоб озброїти армії кількох країн.

Також він підкреслив, що можливості Збройних Сил України зростають, адже щодня надходить допомога з усього світу. А бійці тероборони на багатьох ділянках проявили себе блискуче.

Крім того, українські повітряні аси уже стали справжніми легендами, а десантники, піхота й артилерія доводять, що українці – найкращі.

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