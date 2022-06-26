Инициаторами шутки над российским диктатором стали премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава канадского правительства Джастин Трюдо. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен подыграла иронии политиков.

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Лидеры G7 посмеялись над Путиным

Руководители стран Большой семерки и Евросоюза 26 июня встретились за ланчем в баварском замке Эльмау, где проходит саммит представителей семи мощных демократий по приглашению канцлера Германии Олафа Шольца. Политические лидеры в начале своей встречи метко пошутили, целесообразно ли им всем снять пиджаки, а то и оголиться больше , чтобы противопоставить себя "грозному" и "крутому" образу Владимира Путина.

Садясь за стол, глава правительства Великобритании Борис Джонсон спросил, нужно ли соблюдать какой-либо протокол – снимать пиджаки или оставить их на себе. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо предположил, что следует подождать, пока не будет сделана их общая фотография в пиджаках, а тогда уже можно будет снять верхний элемент официального костюма.

Мы должны показать, что мы жестче Путина,

– посмеялся Борис Джонсон, апеллируя к "эффектным" полуобнаженным фото российского диктатора.

Джастин Трюдо сразу понял иронию британского премьера и добавил: "Мы устроим езду верхом на лошадях с обнаженным торсом ", - вспомнив фото Путина на коне 2009 года, когда-то ставшее мемом. Впоследствии поддержала шутливое обсуждение и Урсула фон дер Ляен: " Верховая езда – это лучше всего ", – добавила президент Еврокомиссии.

Лидеры G7 и представители ЕС встретились на саммите в Германии / Фото EPA

К слову, после этого лидеры G7 и главы Евросоюза сделали официальное совместное фото в пиджаках , после чего журналистов попросили выйти из комнаты. Как развивался разговор и шутили ли политики о Путине дальше – пожалуй, останется за закрытыми дверями.

Добавим, что известно, что по результатам этого саммита лидеры G7 обязались оказывать бессрочную помощь Украине . Речь идет о финансовой, гуманитарной, военной и дипломатической поддержке – "столько времени, сколько это будет необходимо".

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