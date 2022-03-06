Очередное обращение глава государства начал с упоминания слов поддержки, которые он постоянно слышит от партнеров Украины и которые подкреплены конкретными действиями, сообщает 24 канал.

Читайте также Зеленский обсудил с Байденом ужесточение санкций против России

Разговор с Байденом и конгрессменами

Зеленский отметил, что он каждый день и каждую ночь разговаривает с лидерами государств, с лидерами бизнес-сообщества. "В течение всех дней войны почти нет такого часа, чтобы Украина не слышала какую помощь получит", – отметил он.

Политик рассказал, что в ночь на 6 марта общался с Джо Байденом.

Я благодарен ему за решительность. За подготовку новых решений для украинцев и европейцев. Еще новых санкций против агрессии,

– подчеркнул украинский лидер.

А перед этим он говорил с более чем 200 американскими конгрессменами. Зеленский отметил, что они заинтересованы в том, чтобы помочь Украине: "Разговоры, которые умножают нашу уверенность. Потому как на чьей стороне мир, тот никогда не упадет в темноте".

Дополняем новость…

Новое видеообращение Владимира Зеленского: смотрите видео