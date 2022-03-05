В фейсбуке он опубликовал великолепный мотивационный спич. Отрывки приведем ниже – они стоят, чтобы их прочесть.

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Это наша война Судного дня

  • Наша Родина свергает узы Орды, историческое искажение древней идеи Руси, сотни лет тяжкого проклятия.
  • Цена не будет лёгкой. Но победа изменит все. Всю судьбу Европы и мира.
  • За нами – правда киевских князей Древней Руси. За нами – Святослав, Владимир, Богдан.
  • Мы уже переиграли Круты, ведь разнесли под ними элитные московские части.
  • 14 бригада (бывшая 51, расстрелянная Безлером и в Иловайске) сегодня вклинивается в боевые порядки российских войск – рубит, рубит, рубит с плеча.

Переигрываем мы весь этот мрак, который на нас наводили столетиями. Всё закономерно. Все – не случайно. Защитим нашу Нэньку – многократно раненую и обманутую.

  • За предков. За купола Софии. За обрывы над Днепром. За детей. За внуков и правнуков, которым идти к звездам.
  • Нам удалось стать поколением, которое исправит тысячелетнюю несправедливость.
  • Откроет дверь в новый мир.
  • Поставим точку в истории Московии.
  • Поднимем настоящую Украину.

Война

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