В фейсбуке он опубликовал великолепный мотивационный спич. Отрывки приведем ниже – они стоят, чтобы их прочесть.

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Это наша война Судного дня

Наша Родина свергает узы Орды, историческое искажение древней идеи Руси, сотни лет тяжкого проклятия.

Цена не будет лёгкой. Но победа изменит все. Всю судьбу Европы и мира.

За нами – правда киевских князей Древней Руси. За нами – Святослав, Владимир, Богдан.

Мы уже переиграли Круты, ведь разнесли под ними элитные московские части.

14 бригада (бывшая 51, расстрелянная Безлером и в Иловайске) сегодня вклинивается в боевые порядки российских войск – рубит, рубит, рубит с плеча.

Переигрываем мы весь этот мрак, который на нас наводили столетиями. Всё закономерно. Все – не случайно. Защитим нашу Нэньку – многократно раненую и обманутую.

За предков. За купола Софии. За обрывы над Днепром. За детей. За внуков и правнуков, которым идти к звездам.

Нам удалось стать поколением, которое исправит тысячелетнюю несправедливость.

Откроет дверь в новый мир.

Поставим точку в истории Московии.

Поднимем настоящую Украину.