В фейсбуке он опубликовал великолепный мотивационный спич. Отрывки приведем ниже – они стоят, чтобы их прочесть.
Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий
Это наша война Судного дня
- Наша Родина свергает узы Орды, историческое искажение древней идеи Руси, сотни лет тяжкого проклятия.
- Цена не будет лёгкой. Но победа изменит все. Всю судьбу Европы и мира.
- За нами – правда киевских князей Древней Руси. За нами – Святослав, Владимир, Богдан.
- Мы уже переиграли Круты, ведь разнесли под ними элитные московские части.
- 14 бригада (бывшая 51, расстрелянная Безлером и в Иловайске) сегодня вклинивается в боевые порядки российских войск – рубит, рубит, рубит с плеча.
Переигрываем мы весь этот мрак, который на нас наводили столетиями. Всё закономерно. Все – не случайно. Защитим нашу Нэньку – многократно раненую и обманутую.
- За предков. За купола Софии. За обрывы над Днепром. За детей. За внуков и правнуков, которым идти к звездам.
- Нам удалось стать поколением, которое исправит тысячелетнюю несправедливость.
- Откроет дверь в новый мир.
- Поставим точку в истории Московии.
- Поднимем настоящую Украину.
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