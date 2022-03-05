У фейсбуці він опублікував чудовий мотиваційний спіч. Уривки наведемо нижче – вони варті, аби їх прочитати.

Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Це наша війна Судного дня

  • Наша Батьківщина скидає пута Орди, історичне спотворення давньої ідеї Русі, сотні років тяжкого прокляття.
  • Ціна не буде легкою. Але перемога змінить усе. Всю долю Європи та світу.
  • За нами – правда київських князів Стародавньої Русі. За нами – Святослав, Володимир, Богдан.
  • Ми вже переграли Крути, адже рознесли цього разу під ними елітні московські частини.
  • 14 бригада (колишня 51, розстріляна Безлером та в Іловайську) сьогодні вклинюється у бойові порядки російських військ – рубає, рубає, рубає, з плеча.

Переграємо ми весь цей морок, який на нас наводили століттями. Усе закономірно. Усе – невипадково. Захистимо нашу Неньку – багаторазово поранену й обдурену.

  • За предків. За куполи Софії. За кручі над Дніпром. За дітей. За онуків та правнуків, яким іти до зірок.
  • Нам пощастило стати поколінням, яке виправить тисячолітню несправедливість.
  • Яке відчинить двері у новий світ.
  • Поставимо крапку в історії Московії.
  • Підіймемо справжню Україну.

Війна

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