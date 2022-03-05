У фейсбуці він опублікував чудовий мотиваційний спіч. Уривки наведемо нижче – вони варті, аби їх прочитати.

Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Це наша війна Судного дня

Наша Батьківщина скидає пута Орди, історичне спотворення давньої ідеї Русі, сотні років тяжкого прокляття.

Ціна не буде легкою. Але перемога змінить усе. Всю долю Європи та світу.

За нами – правда київських князів Стародавньої Русі. За нами – Святослав, Володимир, Богдан.

Ми вже переграли Крути, адже рознесли цього разу під ними елітні московські частини.

14 бригада (колишня 51, розстріляна Безлером та в Іловайську) сьогодні вклинюється у бойові порядки російських військ – рубає, рубає, рубає, з плеча.

Переграємо ми весь цей морок, який на нас наводили століттями. Усе закономірно. Усе – невипадково. Захистимо нашу Неньку – багаторазово поранену й обдурену.

За предків. За куполи Софії. За кручі над Дніпром. За дітей. За онуків та правнуків, яким іти до зірок.

Нам пощастило стати поколінням, яке виправить тисячолітню несправедливість.

Яке відчинить двері у новий світ.

Поставимо крапку в історії Московії.

Підіймемо справжню Україну.

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