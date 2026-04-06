24 Канал Новости Украины Мы уже предлагали перемирие хотя бы на Пасху, но для них нет ничего святого, – Зеленский
6 апреля, 21:10
Обновлено - 21:55, 6 апреля

Мы уже предлагали перемирие хотя бы на Пасху, но для них нет ничего святого, – Зеленский

Дария Черныш
Основные тезисы
  • Владимир Зеленский заявил, что Россия атакует Украину, несмотря на предложение о прекращении огня на Пасхальные праздники.
  • Президент Украины отметил важность давления на Россию и уменьшении ее доходов из-за ударов по нефтяной промышленности.

Россия в очередной раз отказала от прекращения огня, атакуя Украину на Пасхальные праздники. Владимир Зеленский заявил об этом после вражеского террора Одессы.

Об этом президент Украины заявил в своем видеообращении 6 апреля.

Как Россия отвечает на предложения Украины?

Владимир Зеленский, отреагировал на российскую атаку на Одессу ночью 6 апреля. Из-за нее погибли три человека, а еще 18 – пострадали.

По словам Зеленского, Украина неоднократно предлагала России прекращение огня хотя бы на Пасху, однако враг не разделяет этот особый период в году.

Но для них все времена одинаковы, для них нет ничего святого, и если Россия может себе позволить войну, может профинансировать ее – Россия к миру сама переходить не захочет,
– сказал лидер Украины.

Зеленский в очередной раз отметил важность давления на россиян. В частности, по его словам, Украина продолжает уменьшать доходы России благодаря дальнобойным ударам по нефтяной промышленности. А именно финансовые потери заставляют Кремль думать о завершении войны, убежден глава государства.

Зеленский признал, что Россия может зарабатывать больше из-за кризиса на нефтяном и глобальном рынках из-за ситуации в Иране. Однако украинские бойцы пытаются ограничить их в этом.

Перемирие России с Украиной: последние заявления

  • Отдельно Владимир Зеленский заявил, что Украина предлагает России энергетическое перемирие. Если агрессор согласится и не будет атаковать украинскую энергетику, Киев готов "ответить зеркально". 

  • Нардеп Федор Вениславский рассказал 24 каналу, что не видит перспектив быстрого завершения войны в Украине. В результате последних мирных переговоров может быть обмен пленными перед Пасхой. 

  • Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко считает, что американская сторона вряд ли потребует от Владимира Путина кратковременного перемирия.