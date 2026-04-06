Мы уже предлагали перемирие хотя бы на Пасху, но для них нет ничего святого, – Зеленский

Россия в очередной раз отказала от прекращения огня, атакуя Украину на Пасхальные праздники. Владимир Зеленский заявил об этом после вражеского террора Одессы.

Об этом президент Украины заявил в своем видеообращении 6 апреля.

Как Россия отвечает на предложения Украины?

Владимир Зеленский, отреагировал на российскую атаку на Одессу ночью 6 апреля. Из-за нее погибли три человека, а еще 18 – пострадали.

По словам Зеленского, Украина неоднократно предлагала России прекращение огня хотя бы на Пасху, однако враг не разделяет этот особый период в году.

Но для них все времена одинаковы, для них нет ничего святого, и если Россия может себе позволить войну, может профинансировать ее – Россия к миру сама переходить не захочет,

– сказал лидер Украины.

Зеленский в очередной раз отметил важность давления на россиян. В частности, по его словам, Украина продолжает уменьшать доходы России благодаря дальнобойным ударам по нефтяной промышленности. А именно финансовые потери заставляют Кремль думать о завершении войны, убежден глава государства.

Зеленский признал, что Россия может зарабатывать больше из-за кризиса на нефтяном и глобальном рынках из-за ситуации в Иране. Однако украинские бойцы пытаются ограничить их в этом.

Перемирие России с Украиной: последние заявления