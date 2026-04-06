Мы уже предлагали перемирие хотя бы на Пасху, но для них нет ничего святого, – Зеленский
- Владимир Зеленский заявил, что Россия атакует Украину, несмотря на предложение о прекращении огня на Пасхальные праздники.
- Президент Украины отметил важность давления на Россию и уменьшении ее доходов из-за ударов по нефтяной промышленности.
Россия в очередной раз отказала от прекращения огня, атакуя Украину на Пасхальные праздники. Владимир Зеленский заявил об этом после вражеского террора Одессы.
Об этом президент Украины заявил в своем видеообращении 6 апреля.
Как Россия отвечает на предложения Украины?
Владимир Зеленский, отреагировал на российскую атаку на Одессу ночью 6 апреля. Из-за нее погибли три человека, а еще 18 – пострадали.
По словам Зеленского, Украина неоднократно предлагала России прекращение огня хотя бы на Пасху, однако враг не разделяет этот особый период в году.
Но для них все времена одинаковы, для них нет ничего святого, и если Россия может себе позволить войну, может профинансировать ее – Россия к миру сама переходить не захочет,
– сказал лидер Украины.
Зеленский в очередной раз отметил важность давления на россиян. В частности, по его словам, Украина продолжает уменьшать доходы России благодаря дальнобойным ударам по нефтяной промышленности. А именно финансовые потери заставляют Кремль думать о завершении войны, убежден глава государства.
Зеленский признал, что Россия может зарабатывать больше из-за кризиса на нефтяном и глобальном рынках из-за ситуации в Иране. Однако украинские бойцы пытаются ограничить их в этом.
Перемирие России с Украиной: последние заявления
Отдельно Владимир Зеленский заявил, что Украина предлагает России энергетическое перемирие. Если агрессор согласится и не будет атаковать украинскую энергетику, Киев готов "ответить зеркально".
