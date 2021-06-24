Об этом на пресс-конференции, посвященной пятнадцатилетию "Метинвеста", сообщил генеральный директор компании Юрий Рыженков.

"Мы уже прошли пик цен. Он пришелся на конец мая и июнь. Сейчас мы видим уже понижение цены на рынке на руду и на металлургическую продукцию. Вероятнее всего, продолжится снижение цен на металлургию и в ближайшие месяцы. Пока никто не прогнозирует обвал", – сказал он.

Но также Рыженков отметил, что цены, которые были на рынке в начале июня, были очень высокими. Однако аналитики не могут спрогнозировать, какими будут цены на конец 2021 года.

Как сообщалось, "Метинвест" в 2020 году увеличил производство металлопродукции на 4% по сравнению с 2019 годом – до 9,1 млн тонн.

В 2020 году группа увеличила производство чугуна на 7% – до 8,5 млн тонн, выплавку стали нарастила на 9% – до 8,3 млн тонн.