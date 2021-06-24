Про це на пресконференції, присвяченій п'ятнадцятиріччю "Метінвесту", повідомив генеральний директор компанії Юрій Риженков.

"Ми вже пройшли пік цін. Він припав на кінець травня та червень. Зараз ми бачимо вже зниження ціни на ринку на руду і на металургійну продукцію. Найімовірніше, продовжиться зниження цін на металургію і в найближчі місяці. Поки ніхто не прогнозує обвал", – сказав він.

Але також Риженков зазначив, що ціни, які були на ринку на початку червня, були дуже високими. Проте аналітики не можуть спрогнозувати, якими будуть ціни на кінець 2021 року.

Як повідомлялось, "Метінвест" у 2020 році збільшив виробництво металопродукції на 4% у порівнянні з 2019 роком – до 9,1 млн тонн.

У 2020 році група збільшила виробництво чавуну на 7% – до 8,5 млн тонн, виплавку сталі наростила на 9% – до 8,3 млн тонн.