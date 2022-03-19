ВСУ удается отгонять врага от Николаева, но тот продолжает артиллерийские обстрелы города и окрестностей. Сирена не всегда заблаговременно предупреждает об опасности, поэтому жители города и области должны беспокоиться о своей безопасности.

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"Мы не успеваем включать сирены"

Как рассказал председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, снаряды врага летят очень короткое время, из-за чего возникают трудности с предупреждением об опасности.

Мы не можем объявлять воздушную тревогу. "Смерч" или "Ураган" летит полторы – две минуты, пока мы собираемся объявить тревогу – как раз хлопает. Ничего не поделаешь, орки вот так на хаотично обстреливают,

– сказал Ким.

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