ЗСУ вдається відганяти ворога від Миколаєва, але той продовжує артилерійські обстріли міста та околиць. Сирена не завжди завчасно попереджає про небезпеку, тому мешканці міста та області мають турбуватися про свою безпеку.

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"Ми не встигаємо вмикати сирени"

Як розповів голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, снаряди ворога летять дуже короткий час, через що виникають труднощі з попередженням про небезпеку.

Ми не можемо оголошувати повітряну тривогу. "Смерч" чи "Ураган" летить півтори – дві хвилини, поки ми збираємося оголосити тривогу – якраз бахкає. Нічого не поробиш, орки ось так на хаотично обстрілюють,

– сказав Кім.

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