Місцевий мешканець розповів, що окупанти знищили чимало будинків у передмісті столиці. Від снарядів та мін є багато воронок. Там і закопали окупантів.

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Мертвих орків обміняють на полонених українців

Чоловік, який власне закопав кількох окупантів у воронку наголосив, що це ще людський вчинок, адже тіла загарбників не залишили на розтерзання звірям.

Та тепер пошукова команда збирає усіх мертвих солдатів для обміну. За 6 – 7 мертвих окупантів рашисти віддають 2 полонених українців.

Окупантів закопали у воронках: дивіться відео