Про це розповіла омбудсменка Людмила Денісова. 18 березня у Запорізькій області російські окупанти обстріляли рятувальників. Один працівник ДСНС загинув, 5 поранені.

До речі У Харкові попрощались з рятувальником Олександром Подольським, який гасив пожежу на "Барабашово"

Надзвичайники працюють під обстрілами

Напередодні ворожі ракети влучили у один з найбільших торговельних центрів міста Харкова. Рашистська авіація завдала повторний удар по місцю гасіння пожежі. Один рятувальник загинув, ще один отримав поранення.

Під постійними обстрілами артилерії та авіації працюють рятувальники у Донецькій та Луганській областях.

Від початку війни загинуло 19 працівників ДСНС, 38 поранено, один перебуває в полоні у російських терористів.

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