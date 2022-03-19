Об этом рассказала омбудсмен Людмила Денисова. 18 марта в Запорожской области российские оккупанті обстреляли спасателей. Один работник ГСЧС погиб, 5 ранены.

Кстати В Харькове простились со спасателем Александром Подольским, который тушил пожар на "Барабашово"

Спасатели работают под обстрелами

Накануне вражеские ракеты попали в один из крупнейших торговых центров города Харькова. Рашистская авиация нанесла повторный удар по месту тушения пожара. Один спасатель погиб, еще один получил ранения.

Под постоянными обстрелами артиллерии и авиации работают спасатели в Донецкой и Луганской областях.

С начала войны погибли 19 работников ГСЧС, 38 ранены, один находится в плену у российских террористов.

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