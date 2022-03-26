Байден в Варшаве заверил, что США не покинут Украину

Он обратился ко всему народу Украины и лично заверил в том, что сегодня утром сказал Дмитрию Кулебе и Алексею Резникову.

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Я повторю, что сегодня сказал министру обороны и министру иностранных дел Украины: Мы с вами! И точка!

– подчеркнул он.

Кроме того, добавил, что Запад должен быть готов к "долгой будущей борьбе" между демократией и автократией. Потому что, по его словам, "сейчас Украина – на передовой линии в борьбе за демократию и свободу".