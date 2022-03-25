Об этом он сказал на встрече в польском Жешуве с представителями международных неправительственных организаций, помогающих украинским беженцам.

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Наши усилия должны быть направлены на то, чтобы остановить разрушения, вызванные человеком, которого я назвал военным преступником. Думаю, что он (Путин – ред.) отвечает этому определению,

– сказал президент США.

Он напомнил, что война заставила 10 миллионов украинцев покинуть свои дома, в том числе 3,8 миллиона, в том числе миллион детей, уехали из страны.

"Это невозможно представить, мы видели разве что в фильмах ужасов", – сказал Байден о гуманитарной катастрофе в Мариуполе.

Глава Белого дома также выразил сожаление по поводу того, что не может посетить Украину и увидеть ситуацию своими глазами. По его словам, ему "не позволяют это сделать".

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