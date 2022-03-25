Об этом американский лидер сказал во время встречи с военными США, размещенными в Польше.

Важно Байден и Дуда встретились с волонтерами, которые оказывают помощь Украине и беженцам

Ставки в войне, которую развязала Россия в Украине, выходят далеко за пределы украинских границ. Президент США Джо Байден сказал, что сейчас вопрос заключается в том, победит демократия и ценности, или автократия.

Вот, что на самом деле поставлено на карту,

– подчеркнул Джо Байден.

Также Байден обратился к американским военным, прибывшим в Польшу усиливать восточный фланг НАТО. Он сказал, что то, что они делают, имеет большое значение.

Добавим, что президент США Джо Байден 25 марта прибыл в Польшу с визитом, который демонстрирует поддержку этой стране, что оказывает значительную помощь Украине в период вооруженного противостояния, развязанного Россией в Европе.

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